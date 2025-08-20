«Спартак» купил двух игроков обороны

Московский «Спартак» объявил о трансфере из «Локомотива» защитника Ильи Самошникова. Футболист заключил трехлетний контракт, а сумма сделки составила 350 млн руб. и бонусы.

27-летний Самошников, не раз огорчавший красно-белых, выступая за «Рубин» и «Локомотив», заявил, что горд носить майку такого великого клуба, как «Спартак».

Универсальный Самошников может выступать и на левом, и на правом фланге обороны, а также играть на краю полузащиты.

Кроме того, «Спартак» покупает центрального защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсту. По данным турецких СМИ, красно-белые заплатят за 26-летнего футболиста €6,5 млн, еще €2 млн турецкий клуб может получить в виде бонусов.

Колумбиец перешел в «Галатасарай» зимой этого года и провел девять матчей за клуб во всех турнирах. Скептики считают, что Куэста низковат для амплуа центрдефа — 179 см.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» заинтересован в приобретении полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.