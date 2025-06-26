«Спартак» может подписать бывшего латераля ЦСКА

«Спартак» ищет усиления на фланги обороны, одним из вариантов может стать защитник «Бешикташа» Бактиер Зайнутдинов, сообщил инсайдер Иван Карпов.

Красно-белых привлекает то, что Зайнутдинов уже адаптирован к российскому футболу: ранее он успешно выступал за «Ростов» и ЦСКА. Кроме того, казахстанское гражданство футболиста позволяет ему не считаться легионером в РПЛ.

«Бешикташ» хочет выручить €4 млн за 27-летнего футболиста. В 2023 году турецкий клуб купил Зайнутдинова у ЦСКА за €4,5 млн.

Зайнутдинов с 14 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана, в национальной команде он играет на позиции крайнего полузащитника. С ЦСКА он выигрывал Кубок России и завоевывал серебряные медали чемпионата.

Ранее стало известно, что бразильский «Сантос» хочет приобрести вингера «Спартака» Маркиньоса.