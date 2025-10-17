«Спартак» может потерять одного из лидеров

Новым клубом футболиста может стать «Индепендентье». В скором времени состоится открытие нового футбольного пола, в финансировании строительства которого принимал участие футболист «Спартака» — источник считает, что это может быть первым шагом к переходу в клуб из пригорода Буэнос-Айреса.

Отмечается, что Барко уже уведомил руководство «Спартака» перейти в «Индепендентье».

Барко перешел в «Спартак» летом 2024 года, его контракт с красно-белыми действует еще два года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €14 млн. Барко провел за «Спартак» 48 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 10 передач.

Ранее стало известно, что бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян перешел на работу в «Спартак».