«Спартак» может продать лучшего бомбардира минувшего сезона

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде может вернуться в голландский чемпионат. Как сообщает De Telegraaf, интерес к 23-летнему костариканцу проявляет ПСВ.

Лидер чемпионата Нидерландов готовится продать в «Фулхэм» Рикардо Пепи за €40 млн и ищет ему замену. ПСВ приценивался к Угальде еще зимой, но тогда «Спартак» не отпустил нападающего, в свою очередь, и голландцы придержали трансфер Пепи до лета.

По данным издания, «Спартак» может запросить за Угальде порядка €20 млн. Так дорого ПСВ футболистов еще не покупал, рекордным является трансфер Рубена ван Боммела за €15,8 млн в 2025 году.

В минувшем сезоне Манфред Угальде стал лучшим бомбардиром РПЛ с 17 голами. В нынешнем чемпионате на его счету лишь четыре мяча, еще три раза нападающий отличился в Кубке России.

Угальде уже выступал в чемпионате Голландии. В 2024 году «Спартак» купил его у «Твенте» за €13 млн. Контракт с красно-белыми действует до 2028 года.

