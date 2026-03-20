ЦСКА отстранил ведущего защитника от занятий с основной командой

ЦСКА отстранил от занятий с основной командой защитника Мойзеса. Как сообщил инсайдер Иван Карпов, поводом для сурового дисциплинарного наказания стал конфликт с главным тренером Фабио Челестини.

ЦСКА крайне неудачно начал весеннюю часть сезона, несмотря на масштабные приобретения в зимнее трансферное окно. В пяти матчах чемпионата и Кубка России армейцы потерпели четыре поражения.

Скандал с Мойзесом полыхнул после того, как ЦСКА проиграл в кубковом матче «Краснодару» (0:4), а бразильский защитник получил в этой игре красную карточку. Мойзес повалил на газон нападающего Джона Кордобу, с которым у него богатая история противостояний, за что был наказан желтой карточкой. Футболист горячо оспаривал решение арбитра, и через несколько секунд был удален.

В раздевалке Челестини раскритиковал игру Мойзеса, а тот, в свою очередь, публично обвинил тренера в некомпетентности.

31-летний Мойзес играет за ЦСКА с 2023 года и стал ключевым игроком команды. В общей сложности он провел за московский клуб 134 игры, в которых забил семь мячей и отдал девять передач. Контракт Мойзеса с ЦСКА действует до 2029 года.

Ранее капитан «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как в клубе отнеслись к действиям Пабло Солари, заработавшего глупый пенальти в игре с «Зенитом».