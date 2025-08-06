«Спартак» может уволить Станковича: у сербского тренера пять игр на исправление ситуации

По данным издания, уже после ближайшего матча с «Локомотивом» серб обсудит с руководством свое будущее в клубе. После этого разговора решение об увольнении может быть принято и раньше, при этом Станкович откажется от большей части полагающейся ему неустойки.

«Спартаку» в августе предстоит провести четыре матча в РПЛ и две игры в Кубке России. На этом отрезке у красно-белых непростой календарь в чемпионате: им предстоит сыграть с «Локомотивом», «Зенитом», «Рубином» и «Сочи». В Кубке России «Спартак» сыграет с махачкалинским «Динамо» и «Пари НН».

После трех туров в РПЛ «Спартак» набрал четыре очка и занимает лишь 11-е место. В первом матче Пути РПЛ Кубка России красно-белые обыграли «Ростов» (2:0).

Ранее стало известно, что новым тренером «Ахмата» станет Станислав Черчесов.