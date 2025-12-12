«Спартак» назвал цену, за которую согласится продать полузащитника Жедсона

«Спартак» готов рассмотреть продажу португальского полузащитника Жедсона Фернандеша только в случае предложения в районе €45 млн, сообщает Sport24.

По данным портала, красно-белые довольны игрой хавбека и не собираются с ним расставаться — только в случае предложения, от которого невозможно отказаться.

В конце июля «Спартак» заплатил за португальца турецкому «Бешикташу» €20,78 млн. Вдвое завышенный ценник призван отпугнуть потенциальных покупателей.

Жедсон провел за «Спартак» 19 матчей в чемпионате и Кубке России, забил пять мячей и отдал три передачи. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 2029 года.

