«Спартак» объявил о трансфере лучшего бомбардира в истории «Зенита»

Женский футбольный клуб «Спартак» объявил о переходе на правах свободного агента хавбека петербургского «Зенита» Габриэлы Гживиньской.

Контракт заключен до 2028 года.

29-летняя польская футболистка выступала за «Зенит» с 2021 года и трижды становилась чемпионкой страны в составе петербургского клуба. Гживиньска является лучшим бомбардиром в истории «Зенита» с 45 голами в 134 матчах.

«Спартак» стал чемпионом в минувшем сезоне женской Суперлиги. «Зенит» финишировал на третьем месте.

