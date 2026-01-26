«Спартак» обменял в «Ак Барс» своего лучшего бомбардира

Красно-белые отправили в Казань 30-летнего канадского нападающего Нэйтана Тодда. В 44 матчах форвард набрал 36 (13+23) очков и делил первое место в списке лучших бомбардиров команды с Адамом Ружичкой.

Взамен «Спартак» получил защитника Артемия Князева и нападающего Брэндона Биро. Оба хоккеиста попробовали свои силы в НХЛ. У Князева только один матч за «Сан-Хосе Шаркс», три сезона он провел в АХЛ. В активе канадца Биро шесть матчей за «Баффало Сейбрз».

В нынешнем сезоне Князев набрал 4 (1+3) очка за «Ак Барс» в 21 матче. Биро сыграл за казанцев 33 игры, в которых набрал 10 (1+9) баллов.

Ранее СКА расстался с опытным нападающим Андреем Локтионовым.