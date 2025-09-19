«Спартак» обратился к фанатам после поражения от «Ростова» в Кубке России

Пресс-служба московского «Спартака» обратилась к болельщикам после поражения от «Ростова» (1:2) в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Спасибо за вашу преданность и поддержку даже в такие моменты!» — говорится в сообщении, сопровождающем фотографии болельщиков красно-белых.

В матче с «Ростовом» «Спартак» быстро открыл счет. Пабло Солари и Манфред Угальде вдвоем выскочили к воротам, аргентинец отпасовал костариканцу, который завел мяч в пустые ворота.

В первом тайме Угальде и Солари отметились попаданиями в каркас ворот, но после перерыва «Спартак» упустил преимущество и позволил «Ростову» забить два похожих гола: Андрей Лангович направлял мяч с правого края в центр штрафной, а врывавшиеся туда Даниил Шанталий и Илья Вахания беспрепятственно расстреливали ворота.

За два тура до конца группового турнира «Спартак» занимает второе место в группе С с семью очками. Лидирует махачкалинское «Динамо» (11), у «Пари НН» и «Ростова» — по три балла.

Ранее испанский тренер Альберт Риера признался, что в 2024 году вел переговоры со «Спартаком», но красно-белые в итоге предпочли подписать контракт с Деяном Станковичем.