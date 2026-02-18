«Спартак» отдал «КАМАЗу» полузащитника Лайкина

Московский «Спартак» сообщил о переходе в «КАМАЗ» из Набережных Челнов 22-летнего полузащитника Максима Лайкина.

Клуб поблагодарил футболиста за годы сотрудничества и пожелал успеха на новом месте.

«Спартак» будет следить за успехами Лайкина и может воспользоваться правом приоритетного обратного выкупа», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Максим Лайкин является воспитанником академии «Спартака». Столичный клуб неоднократно отдавал игрока в аренду — в «Нефтехимик», «Арсенал» и «Енисей». За основную команду «Спартака» футболист провел лишь три матча.

«КАМАЗ» ведет борьбу за право участвовать в переходных матчах. Челнинский клуб занимает пятое место в Первой лиге, набрав 32 очка в 21 очком матче и всего на два пункта отставая от зоны стыков.

Ранее комментатор Константин Генич усомнился в том, что нынешний состав «Спартака» способен бороться за чемпионство.