«Спартак» отдаст защитника Чернова в бесплатную аренду и будет выплачивать ему половину зарплаты

Кроме того, красно-белые возьмут на себя половину зарплаты Чернова. По данным Карпова, защитник прилетит в Самару в ближайшие дни. Медосмотр не потребуется, так как он проходил его в составе «Спартака».

Именно из «Крыльев» Чернов пришел в «Спартак» зимой 2022 года, однако в составе красно-белых у него не было постоянного места в составе. Всего он провел за «Спартак» 80 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.

Контракт со «Спартаком» у Чернова действует до конца 2026 года.

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