«Спартак» отдаст защитника Чернова в бесплатную аренду и будет выплачивать ему половину зарплаты
Инсайдер Карпов: «Спартак» отдаст защитника Чернова в аренду «Крыльям Советов»
Фото: [ФК «Спартак»]
«Спартак» отдаст в бесплатную аренду «Крыльям Советов» центрального защитника Никиту Чернова, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Кроме того, красно-белые возьмут на себя половину зарплаты Чернова. По данным Карпова, защитник прилетит в Самару в ближайшие дни. Медосмотр не потребуется, так как он проходил его в составе «Спартака».
Именно из «Крыльев» Чернов пришел в «Спартак» зимой 2022 года, однако в составе красно-белых у него не было постоянного места в составе. Всего он провел за «Спартак» 80 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.
Контракт со «Спартаком» у Чернова действует до конца 2026 года.
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