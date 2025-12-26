«Спартак» перехватил молодого таланта у «Динамо»

По его данным, в ближайшее время футболист пройдет медобследование и подпишет контракт до 2030 года. Сторонам осталось согласовать последние детали перехода.

Нерешенным остается вопрос только о его сроках: Бабаев присоединится к красно-белым уже зимой или же по окончании сезона перейдет в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне воспитанник «Динамо» провел за бело-голубых 15 матчей в чемпионате и Кубке России и забил пять мячей. Правда, три из них пришлись на кубковый матч с «Крыльями Советов» (4:0).

От перехода в «Спартак» Бабаева предостерегал член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин. На встрече с командой он шутливо пригрозил футболисту («Никакого «Спартака»!) и напомнил ему судьбу полузащитника Александра Ташаева, который перешел в стан конкурентов, но не сумел закрепиться в «Спартаке» и рано завершил карьеру.