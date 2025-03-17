«Спартак» получит пятикратные премиальные за победу над «Зенитом»

Руководство «Спартака» расщедрилось на пятикратные премиальные для команды после победы красно-белых над «Зенитом», уверяет инсайдер Иван Карпов.

Карпов отмечает, что после 7-го тура у «Спартака» действует стандартная система поощрений за победу: 420 тыс. руб. получают те, кто выходил в старте, 200 тыс. руб. — вышедшие на замену, 87 тыс. руб. — попавшие в заявку, но оставшиеся в запасе.

Соответственно, за «Зенит» премиальные составят 2,1 млн руб., 1 млн руб. и 435 тыс. руб. соответственно.

Журналист подсчитал, что на пятикратные премиальные «Спартак» дополнительно потратит около 30 млн руб.

В 21-м туре РПЛ «Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Для красно-белых эта победа стала первой за восемь лет над принципиальным соперником в матчах чемпионата страны.