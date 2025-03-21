Футбольный клуб «Спартак» поздравил с 75-летием министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Известно, что дипломат является давним поклонником красно-белых. «Спартак» поблагодарил министра за то, что тот находит в своем напряженном графике время, чтобы прийти на стадион и поддержать любимую команду.

«И футбол, и дипломатическая работа — это страсть, объединение людей разных национальностей в единую команду, стремление добиться максимально возможных результатов», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Сергей Лавров возглавляет МИД России уже более 20 лет, с 9 марта 2004 года.

Ранее «Спартак» обыграл в матче 21-го тура РПЛ «Зенит». Сообщалось, что за победу над принципиальнейшим соперником красно-белые получат премиальные в пятикратном размере.