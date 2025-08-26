«Спартак» предложил контракт лучшему ассистенту чемпионата Нидерландов

По данным издания, сам 24-летний защитнику хочет перебраться в Россию. В ближайшие дни «Утрехт» должен дать ответ московскому клубу. Сообщалось, что трансфер может обойтись «Спартаку» в сумму до €5 млн. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €9 млн.

Эль-Каруани ударно начал новый сезон. В трех матчах Эредивизи он отметился тремя голевыми передачами — лучшие результат в чемпионате Нидерландов, наряду с Иваном Перишичем из ПСВ. В пяти матчах квалификации к Лиге Европы марокканец забил гол и сделал четыре ассиста.

