«Спартак» предложил контракт лучшему ассистенту чемпионата Нидерландов
«Спартак» сделал предложение «Утрехту» по трансферу защитника Эль-Каруани
Фото: [ФК «Утрехт»]
«Спартак» предложил трехлетний контракт левому защитнику голландского «Утрехта» Суфьяну Эль-Каруани, пишет Sport24.
По данным издания, сам 24-летний защитнику хочет перебраться в Россию. В ближайшие дни «Утрехт» должен дать ответ московскому клубу. Сообщалось, что трансфер может обойтись «Спартаку» в сумму до €5 млн. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €9 млн.
Эль-Каруани ударно начал новый сезон. В трех матчах Эредивизи он отметился тремя голевыми передачами — лучшие результат в чемпионате Нидерландов, наряду с Иваном Перишичем из ПСВ. В пяти матчах квалификации к Лиге Европы марокканец забил гол и сделал четыре ассиста.
