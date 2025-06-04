«Спартак» продлил контракт с отцом звезды НХЛ

Хоккейный клуб «Спартак» продлил на два года контракт с главным тренером молодежной команды Александром Барковым.

В минувшем сезоне молодежка под его руководством во второй раз в истории выиграла Кубок Харламова, обновив ряд клубных рекордов.

Александр Барков играл за «Спартак» еще в чемпионате СССР. В 90-х он уехал в финскую «Таппару». Его сын, Александр Барков-младший, родился в Финляндии и выступает за сборную этой страны, а в настоящее время является звездой НХЛ и капитаном «Флориды», которая продолжает борьбу за Кубок Стэнли.

Также «Спартак» сообщил о продлении на два года контракта с Егором Башкатовым, главным тренером воскресенского «Химика», который является фармом красно-белых в ВХЛ. В минувшем сезоне команда дошла до финала Кубка Петрова, где уступила ХК «Торпедо-Горький».

Ранее стало известно, что бывший тренер СКА Роман Ротенберг может возглавить подмосковный «Витязь» и привести в клуб новых спонсоров.