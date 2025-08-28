«Спартак» продлил контракт с Пруцевым и отдал хавбека в аренду в «Локомотив»

Текущее соглашение истекало по окончании этого сезона, теперь контракт продлен до 2028 года. После этого «Спартак» отдал Пруцева в аренду «Локомотиву» на нынешний сезон.

Сообщалось, что красно-белые не хотят окончательно расставаться с хавбеком на фоне слухов об ужесточении лимита на легионеров.

Воспитанник «Чертаново» присоединился к «Спартаку» в 2022 году, перейдя из «Крыльев Советов». В нынешнем сезоне Пруцев сыграл только в одном матче РПЛ и трижды выходил на поле в играх Кубка России. Результативными действиями за это время хавбек не отметился.

Ранее «Спартак» купил у «Локомотива» защитника Илью Самошникова, который отметился голом в дебютном матче за красно-белых — в Кубке России против «Пари НН» (4:0).