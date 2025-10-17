«Спартак» сделал предложение Лучано Спаллетти
Metaratings: «Спартак» контактировал с тренером Спаллетти на предмет работы
Фото: [ФК «Зенит»]
Московский «Спартак» сделал предложение известному итальянскому тренеру Лучано Спаллетти, сообщает Metaratings.ru.
По данным портала, в окружении Спаллетти ответили, что 66-летний специалист хотел бы взять паузу в работе и пока предложений не рассматривает. Ранее отмечалось, что у Спаллетти есть договоренность с «Зенитом» не возглавлять другие российские клубы.
Спаллетти работал в «Зените» с 2009 по 2014 год и дважды приводил петербургский клуб к победам в чемпионате России. В Италии тренер возглавлял «Рому», «Интер» и «Наполи», а также сборную страны.
«Спартак» ищет замену Деяну Станковичу, хотя пока что серб остается во главе клуба. Комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал красно-белым «гнать в три шеи» Станковича, поскольку это «слабый тренер».