«Спартак» сделал предложение Лучано Спаллетти

По данным портала, в окружении Спаллетти ответили, что 66-летний специалист хотел бы взять паузу в работе и пока предложений не рассматривает. Ранее отмечалось, что у Спаллетти есть договоренность с «Зенитом» не возглавлять другие российские клубы.

Спаллетти работал в «Зените» с 2009 по 2014 год и дважды приводил петербургский клуб к победам в чемпионате России. В Италии тренер возглавлял «Рому», «Интер» и «Наполи», а также сборную страны.

«Спартак» ищет замену Деяну Станковичу, хотя пока что серб остается во главе клуба. Комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал красно-белым «гнать в три шеи» Станковича, поскольку это «слабый тренер».