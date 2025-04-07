«Спартак» установил клубный рекорд XXI века
«Спартак» одержал восьмую крупную победу в сезоне РПЛ
Фото: [ФК «Спартак»]
Московский «Спартак» установил клубное достижение XXI века, говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.
В воскресенье, 6 апреля, «Спартак» на выезде обыграл «Ростов» (3:0). Это восьмая крупная победа команды в сезоне. Так часто «Спартак» не громил соперников в чемпионате с прошлого века. Кроме того, команда Деяна Станковича является лидером в РПЛ по этому показателю.
В матче с «Ростовом» «Спартак» дожал соперника во втором тайме, когда тот остался в меньшинстве после красной карточки Алексею Сутормину за безрассудный подкат. Мячи записали на свой счет Наиль Умяров, Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко.
«Спартак» занимает после 23 туров второе место с 47 очками и на пять баллов отстает от лидирующего «Краснодара».
По итогам 23-го тура «Спартак» сравнялся по очкам с «Зенитом» и обошел петербуржцев по дополнительным показателям. «Зенит» потерял очки в матче с «Локомотивом» (1:1).