«Спартак» установил клубный рекорд XXI века

В воскресенье, 6 апреля, «Спартак» на выезде обыграл «Ростов» (3:0). Это восьмая крупная победа команды в сезоне. Так часто «Спартак» не громил соперников в чемпионате с прошлого века. Кроме того, команда Деяна Станковича является лидером в РПЛ по этому показателю.

В матче с «Ростовом» «Спартак» дожал соперника во втором тайме, когда тот остался в меньшинстве после красной карточки Алексею Сутормину за безрассудный подкат. Мячи записали на свой счет Наиль Умяров, Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко.

«Спартак» занимает после 23 туров второе место с 47 очками и на пять баллов отстает от лидирующего «Краснодара».

По итогам 23-го тура «Спартак» сравнялся по очкам с «Зенитом» и обошел петербуржцев по дополнительным показателям. «Зенит» потерял очки в матче с «Локомотивом» (1:1).