«Спартак» вернул полузащитника Пруцева из аренды в «Локомотиве»

«Локомотив» сообщил о возвращении в «Спартак» полузащитника Данила Пруцева, минувший сезон проведшего за железнодорожников на правах аренды.

«Локомотив» поблагодарил футболиста за честную, самоотверженную и яркую игру на поле и пожелал ему удачи в продолжении карьеры.

Сезон в Черкизово действительно получился очень хорошим для 26-летнего хавбека. Если в «Спартаке» Пруцев играл эпизодически, то в «Локомотиве» сыграл в 35 матчах чемпионата и Кубка России, забив два мяча и сделав три ассиста. На портале Transfermarkt стоимость игрока за этот период повысилась почти вдвое — с €3,5 млн до €6 млн.

Пока непонятно, окажется ли Пруцев востребован в «Спартаке» при Хуане Карлосе Карседо. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан еще на два года.

