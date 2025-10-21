«Спартак» заинтересовался вингером «Крыльев Советов» Раковым

Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы 20-летнего вингера Вадима Ракова, в разговоре с «Чемпионатом» опроверг слухи об интересе к футболисту со стороны «Спартака».

Он отметил, что, по крайней мере, такой информации нет ни у него, ни у клуба. По словам Кузьмичева, ведется работа по продлению контракта Ракова с «Локомотивом».

Принадлежащий железнодорожникам Раков этот сезон проводит на правах аренды в «Крыльях Советов». В девяти матчах за самарский клуб футболист отметился пятью голами и двумя ассистами. Его контракт с «Локомотивом» действует до 2027 года.

Отметим, что сделки между «Спартаком» и «Локомотивом» — не редкость. Так, в начале нынешнего сезона красно-белые приобрели защитника «Локо» Илью Самошникову и отдали в аренду в Черкизово полузащитника Данила Пруцева.