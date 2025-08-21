«Спартак» заключил новый контракт со словацким гигантом Ружичкой

Габаритный (194 см, 95 кг) нападающий в минувшем сезоне был одним из лидеров красно-белых. В 65 матчах регулярки он набрал 45 (26+19) очков, еще 12 (7+5) баллов добавил в плей-офф, став лучшим снайпером команды. Ружичка отличается умением вести силовую борьбу и активно играть на пятаке.

По данным Sport24, Ружичка получит по новому контракту зарплату в 45 млн руб. в год, а еще до 35 млн руб. сможет заработать бонусами.

В 2017 году клуб НХЛ «Калгари Флеймз» выбрал словака в четвертом раунде драфта. Ружичка провел несколько лет в системе «Огоньков», лучшим для него стал сезон 2022/23, когда он набрал 20 (4+16) очков в 44 матчах.

