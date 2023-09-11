Спектакль «Бесприданница» пройдет в Сергиевом Посаде
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В этот четверг во Дворце культуры имени Ю. А. Гагарина в Сергиево-Посадском округе пройдет спектакль «Бесприданница». Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.
В ведомстве отметили, что постановка будет основана на пьесе Александра Николаевича Островского «Бесприданница».
«Постановка представит историю об обществе, где каждый ищет выгоду, и призывает задуматься об истинных ценностях жизни», — говорится в сообщении.
Отметим, что мероприятие пройдет при информационной поддержке Минкульттуризма Подмосковья.
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