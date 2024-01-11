Спектакль «Летучий корабль» представят в подмосковном Орехово-Зуеве
Фото: [https://welcome.mosreg.ru/]
В эту субботу в культурно-досуговом центре «Дулевский» в Орехово-Зуевском округе представят музыкальный спектакль «Летучий корабль» театральной студии «Зодиак». Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.
«В основе спектакля лежат любовь и вера в собственную мечту, необходимость бороться за нее. Он поставлен по популярному мультфильму, на котором выросло не одно поколение», — говорится в сообщении.
Зрители смогут увидеть привычных персонажей сказки в ярких нарядах, а также оценить мастерство актеров. Подробности размещены на главном туристическом портале региона. Отметим, что спектакль пройдет при информационной поддержке областного Минкульттуризма.
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