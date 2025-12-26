Шарик с Матроскиным встретят Путина в новой серии «Простоквашино»

В онлайн-кинотеатре Okko вышел новогодний выпуск мультсериала «Простоквашино» под названием «Настоящий Новый год», сообщает ТАСС. Эпизод затрагивает ключевые традиции зимнего праздника и включает появление президента России Владимира Путина в качестве персонажа.

По замыслу создателей мультсерии, В то время как семья дяди Федора готовится к празднованию Нового года, между Шариком и Матроскиным разгорается внезапный спор. Кот выражает сомнение в том, что новогоднее поздравление главы российского государства транслируется в прямом эфире.

В канун самого значимого праздника друзья решают посетить Красную площадь, чтобы найти ответы на свои вопросы. Там их ждет неожиданное знакомство.

В данный момент сериал можно посмотреть только на платформе Okko. Однако в ближайшие несколько дней он станет доступен и на телеканалах «Мульт», «Солнце» и «Мультиландия».

