Спикер Госдумы Володин дал оценку уходу главы МОК Баха

По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах уходит со своей должности, успев полностью дискредитировать олимпийское движение. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он подчеркнул, что сегодня Международный олимпийский комитет выберет нового президента.

По мнению руководителя Госдумы, отставка Баха должна была произойти сразу же после позорной Олимпиады в Париже.

Ранее сообщалось, что впервые президентом МОК избрана женщина.