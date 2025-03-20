Впервые президентом МОК избрана женщина

Ковентри стала десятым президентом МОК и первой женщиной во главе организации. Она победила уже в первом раунде голосования, обойдя шестерых соперников. Реальными претендентами на пост считались, кроме Кирсти, глава World Athletics Себастьян Коу и вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший.

Кирсти Ковентри является двукратной олимпийской чемпионкой по плаванию. Она побеждала на играх в Афинах и Пекине на дистанции 200 метров на спине. С 2013 года спортсменка стала членом МОК, а в 2023 году вошла в исполком организации.

Предыдущий глава МОК Томас Бах не выставлял свою кандидатуру на выборы. Ранее Бах обвинил Россию в том, что она распространяла новости, спровоцировавшие гендерный скандал на Олимпиаде в Париже.