«Спор о последнем пристанище и белый мрамор на Новодевичьем»: как Гурченко нашли покой вопреки ее последней воле

Легендарная актриса, чей голос и интонации стали частью культурного кода нескольких поколений, покинула этот мир внезапно, но оставила после себя не только фильмы, но и споры, не утихавшие годами. Людмила Гурченко была похоронена на Новодевичьем кладбище, хотя сама мечтала о Ваганьковском — рядом с родителями, сообщает Teleprogramma.org.

30 марта 2011 года сердце Людмилы Марковны остановилось. Причиной смерти стала легочная тромбоэмболия — диагноз, который не оставил шансов даже той, кто привыкла побеждать. Актриса работала до последнего: снималась, выступала, жила на пределе возможностей. Но после ухода началась другая история — о том, где ей суждено обрести вечный покой.

Вдовец актрисы Сергей Сенин принял решение похоронить ее на Новодевичьем кладбище. Семья и коллеги считали, что народная артистка заслуживает государственных почестей, и Сенин настоял на этом варианте.

Сама же Гурченко при жизни говорила, что хотела бы лежать на Ваганьковском кладбище— рядом с отцом и матерью. Споры о месте захоронения не утихали несколько лет.

Памятник, созданный из белого мрамора и черного гранита, возводили больше года. Скульптура в полный рост отражает противоречивый характер артистки: хрупкая, но несгибаемая. На обратной стороне надгробия высечены строки, написанные самой Гурченко, и эпитафия, которая звучит как напутствие: не бояться, рисковать, любить друг друга.

Ранее сообщалось, что муж Людмилы Гурченко намерен опубликовать дневники актрисы.