HR-эксперт назвал для компаний способы избавления от эмоционального истощения

Осенний период, традиционно считающийся временем деловой активности, парадоксально обнажает глубокий кризис профессионального удовлетворения. Все больше сотрудников испытывают в это время эмоциональное истощение, потерю смысла в работе и острое желание сменить сферу деятельности. По словам HR-эксперта Владислава Быханова, проблема выходит далеко за рамки сезонной хандры и трансформируется в системный вызов для современного бизнеса. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что ключевым понятием становится «стресс-серфинг» — вынужденное умение постоянно существовать в условиях перегрузок, балансируя на грани эмоционального выгорания. Сотрудники больше не готовы мириться с токсичным руководством и работой, приносящей исключительно материальное, но не моральное вознаграждение.

По мнению HR-эксперта, подобные тенденции напрямую влияют на конкурентоспособность компаний. Организации, игнорирующие психическое благополучие персонала, стремительно теряют ценные кадры и сталкиваются с падением производительности. Ответственные работодатели начинают внедрять комплексные меры — от организации психологической помощи до формирования культуры взаимного уважения.

Он добавил, что осенняя неудовлетворенность работой становится индикатором фундаментальных изменений на рынке труда. Успешность бизнеса теперь неразрывно связана с созданием среды, где профессиональная реализация сочетается с сохранением ментального здоровья, а сотрудники воспринимаются не как ресурс, а как главная ценность компании.

