Спорт под огнем: война США и Израиля против Ирана закрыла дорогу на Паралимпиаду последнему атлету

Международный паралимпийский комитет официально подтвердил, что сборная Ирана не сможет принять участие в зимних Паралимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщает РБК.

Единственным представителем страны на соревнованиях должен был стать 23-летний лыжник Абульфазл Хатиби Мианеи, для которого эти Игры стали бы третьими в карьере. Причиной срыва участия стала военная операция США и Израиля, которая привела к полному закрытию воздушного пространства в регионе и сделала любые маршруты выезда небезопасными.

Руководство комитета совместно с организаторами Игр предпринимало попытки найти альтернативные пути для доставки иранской делегации в Италию, однако усилия не увенчались успехом. Процесс переговоров осложнялся критическими проблемами со связью на территории Ирана, возникшими в ходе боевых действий.

В итоге национальный паралимпийский комитет страны уведомил международные структуры о невозможности гарантировать безопасность своего атлета при пересечении границ. Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс выразил глубокое сожаление в связи с ситуацией, отметив, что Хатиби Мианеи лишился шанса на заслуженное выступление из-за внешних обстоятельств.

