Спорт вне границ: украинки устроили фотосессию с россиянкой на награждении в Италии

На чемпионате Европы по роллер-спорту в Италии произошел символичный эпизод, когда украинские спортсменки Мариса Погуляка и Софья Китайгора сделали совместное фото с российской атлеткой Анной Кукушкиной. Об этом пишет Sport24.

В соревнованиях по женскому фристайлу украинские спортсменки Мариса Погуляка и Софья Китайгора поднялись на высшую и третью ступени пьедестала, в то время как серебряную медаль завоевала россиянка Анна Кукушкина, выступавшая в нейтральном статусе. После события девушки удивили многих, когда решили сфотографироваться все вместе.

Российская роллер-спортсменка выступала в нейтральном статусе, что соответствует рекомендациям Международного олимпийского комитета, действующих с декабря 2023 года. Этот жест стал одним из немногих публичных проявлений спортивной солидарности между атлетами двух стран за последние годы.

Напомним, что с марта 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранять российских и белорусских спортсменов от соревнований, однако к Олимпиаде-2024 в Париже позиция смягчилась — во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе без национальной символики.

Однако случаи публичной неприязни со стороны украинских спортсменов еще остаются. Так, ранее сообщалось, что украинская тяжелоатлетка отказалась фотографироваться с россиянкой на пьедестале.