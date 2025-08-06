«Спортинг» внес в заявку защитника «Спартака» Мангаша до официального объявления о трансфере

Лиссабонский «Спортинг» внес в заявку клуба на сезон защитника «Спартака» Рикарду Мангаша. В клубном профиле на сайте лиги он значится под игровым номером 19.

При этом ни «Спортинг», ни «Спартак» официально не объявляли о заключении сделки. По данным портала Transfermarkt, «Спартак» продал своего левого защитника за €300 тыс. Год назад красно-белые заплатили за Мангаша €2 млн «Витории Гимараэш».

В общей сложности Мангаш провел за «Спартак» 19 матчей, в которых отметился тремя голами.

Ранее стало известно, что известный специалист Станислав Черчесов возглавит «Ахмат». После четырех поражений на старте сезона был отправлен тренерский штаб грозненского клуба во главе с Александром Сторожуком.