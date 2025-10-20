Спортивный директор «Лады» Гомоляко ушел в отставку

Генеральный директор тольяттинцев Александр Харламов отметил, что Гомоляко просил отпустить его еще несколько недель назад, и клуб пошел ему навстречу.

Гомоляко занимал свой пост с 15 мая 2025 года. Ранее он работал на аналогичной должности в магнитогорском «Металлурге».

«Лада» делит последнее место в Западной конференции с ХК «Сочи» — у обеих команд по 10 очков. Во всей КХЛ меньше набранных баллов только у испытывающего финансовые проблемы «Салавата Юлаева» (8).

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, как клуб «Шанхай Дрэгонс» завоевывает болельщиков в Санкт-Петербурге.