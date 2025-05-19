Спортивный директор «Ростова» похудел на 60 кг ради игры в падел

По его словам, еще в сентябре функционер весил порядка 180 кг, что привело к проблемам с суставами. Специалист решил резко поменять образ жизни. Ранее Рыскин был профессиональным ватерполистом, поэтому знает, что такое дисциплина и соблюдение режима. В частности, спортивный директор «Ростова» полностью отказался от алкоголя.

Отдельной мотивацией для похудания стало желание играть в падел. Известно, что большим любителем этой игры с ракеткой является бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. Он рассказывал, что после того, как ушел из клуба и сосредоточился на работе в сборной, получил возможность больше времени уделять своему хобби.

В 29-м туре РПЛ «Ростов» в упорной борьбе уступил «Зениту» — 0:1. Единственный мяч забил Александр Соболев.