Спортивный юрист высказался об интересе «Спартака» к Талалаеву

Спортивный юрист Юрий Зайцев из компании SILA, клиентом которой является Андрей Талалаев, прокомментировал «РБ Спорт» разговоры об интересе «Спартака» к главному тренеру «Балтики».

Он отметил, что не мог предлагать своего клиента в «Спартак», поскольку это не входит в круг его обязанностей. Юрист должен подготовить контракт для подписания, если переговоры сторон завершатся успехом. Зайцев подчеркнул, что пока что из «Спартака» никто к нему не обращался.

«На уровне разговоров, конечно, интерес есть. Такой тренер, как Талалаев, будет востребован. Но не думаю, что сейчас корректно обсуждать возможные варианты, потому что у тренера есть контракт с «Балтикой», — сказал Зайцев.

«Балтика» стала главным открытием первой части РПЛ. Команда, вернувшаяся в высший дивизион, проиграла всего один матч и занимает пятое место.

Ранее сообщалось, что хочет приобрести полузащитника «Балтики» Владислава Сауся.