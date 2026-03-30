«У меня есть суперсила!»: Энрике Иглесиас проводит время с младшим сыном от Анны Курниковой

Испанский певец Энрике Иглесиас и его знаменитая супруга Анна Курникова предпочитают держать личную жизнь за семью замками, но иногда все же делают исключение. 50-летний артист недавно опубликовал трогательное видео с младшим сыном Ромео, которое сняли старшие дети пары, сообщает Super.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова — одна из самых закрытых звездных пар. Они редко делятся семейными кадрами и практически не показывают детей публично. Но на этот раз певец сделал исключение, выложив в соцсетях видео, которое сразу же растрогало поклонников.

На записи, сделанной на залитой солнцем лужайке, Иглесиас поднимает своего младшего сына Ромео за руки и ставит его на ноги. Мальчик с восторгом смотрит на отца, а сам певец от лица сына шутливо произносит: «У меня есть суперсила!» Видео сняли старшие дети пары.

Ромео — четвертый ребенок 44-летней Курниковой и Иглесиаса. Пара, чьи отношения начались еще в 2001 году, воспитывает троих старших детей и младшего сына, но практически никогда не показывает их лица, оберегая от излишнего внимания прессы.

