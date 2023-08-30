Спортивный теннисный комплекс откроют в подмосковном Воскресенске уже этой осенью
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья провели профилактический визит на строительстве спортивного теннисного комплекса в селе Федино городского округа Воскресенск.
Отмечается, что готовность спортобъекта составляет уже восемьдесят пять процентов. Рабочим остается завершить монтаж внутренних инженерных систем и благоустройство территории. Двухэтажный спорткомплекс площадью более трех с половиной тысяч квадратных метров.
Здесь оборудуют четыре закрытых теннисных корта и в перспективе — три открытых. Ожидается, что в комплексе смогут заниматься как профессиональные теннисисты, так и спортсмены-любители.
При выполнении всех рекомендаций надзорного ведомства, предоставленных в ходе профилактического визита, итоговая проверка на объекте может быть проведена в укороченные сроки — 3 дня вместо 10.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что тринадцать крупных спортивных объектов введут в Подмосковье в этом году.