Спортсмен из Московской области одержал победу на международных соревнованиях по греко-римской борьбе

Подмосковный спортсмен, призер чемпионата Европы 2024 года Адлет Тюлюбаев завоевал первое место на международных соревнованиях по греко-римской борьбе «Кубок нефтяной столицы». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмен выступил в весовой категории до 77 килограммов, он одержал победу над соперником из Казахстана Темирланом Каратай. Тюлюбаев представляет областной Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. В ведомстве уточнили, что турнир проходит в городе Атырау Казахстана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.