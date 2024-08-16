Спортсмен из Московской области выиграл международный турнир по бадминтону в Афганистане

​«Хочется отметить высокий уровень турнира — от проживания, питания, трансфера и безопасности игроков до призового фонда. Очень рад, что удалось принять участие и очень надеюсь, что еще предоставится возможность поучаствовать на международных турнирах такого уровня», — поделился Степаков.