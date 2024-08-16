Спортсмен из Московской области выиграл международный турнир по бадминтону в Афганистане
Фото: [СШОР по игровым видам спорта Московской области]
Подмосковный спортсмен Глеб Степаков завоевал две награды — золотую и серебряную медали — на международных соревнованиях по бадминтону «Afghanistan Badminton Championship», которые прошли в Афганистане. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Хочется отметить высокий уровень турнира — от проживания, питания, трансфера и безопасности игроков до призового фонда. Очень рад, что удалось принять участие и очень надеюсь, что еще предоставится возможность поучаствовать на международных турнирах такого уровня», — поделился Степаков.
Он выиграл «золото» в парном мужском зачете и «серебро» — в одиночном. Спортсмен является воспитанником подмосковной «СШОР по игровым видам спорта». Отметим, что турнир проходил в городе Кабул с 12 по 14 августа.
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