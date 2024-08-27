Спортсмен из Московской области занял второе место на чемпионате России среди лиц спорта глухих

Подмосковный спортсмен Руслан Коловский стал серебряным призером чемпионата России по спорту глухих в дисциплине «армрестлинг» среди мужчин, он выступил в весовой категории 80 килограммов. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что состязания проводились на правой и левой руках. Первое место в финале занял Андрей Кирьянов из Новосибирской области. Отметим, что чемпионат проходил в Кургане в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».​ В нем приняли участие 48 человек из 13 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.