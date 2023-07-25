Спортсмен из Подмосковья отлично показал себя на кубке России по парусному спорту

Сергей Комиссаров из Долгопрудного завоевал золотую медаль на заключительном этапе кубка России по парусному спорту. Он смог стать лучшим в классе Лазер-стандарт среди мужчин. Об этом сообщили в региональном Минспорта.

Отмечается, что в настоящее время Сергей тренируется под руководством старшего тренера сборной Московской области по парусному спорту Сергея Ванина.

«На регате была очень тяжелая, суровая погода. Последние пять дней дуло постоянно, кто был физически сильней, тот и победил», — рассказал Сергей Комиссаров.

Ранее стало известно, что подмосковные паралимпийцы провели мастер-классы для бойцов, которые получили ранения в зоне специальной военной операции и проходят реабилитацию в центре «Ясенки».