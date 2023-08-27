Спортсмен из Подмосковья стал восьмикратным чемпионом России по боксу

Боксер из Наро-Фоминска выиграл чемпионат России в Хабаровске, тем самым стал первым в истории отечественного бокса восьмикратным чемпионом России. Об этом рассказали в Минспорта Подмосковья.

Известно, что свой восьмой титул национального чемпиона Андрей Замковой из Наро-Фоминска завоевал на чемпионате России в Хабаровске. В финальном поединке в весовой категории до 71 кг он победил Ивана Ступина, представлявшего Хабаровск.

Кроме того, Андрей Замковой признан лучшим боксером чемпионата России, а его личный тренер Геннадий Рыжиков — лучшим тренером.

А всего на чемпионате выступили 20 подмосковных боксеров, 8 из которых вышли в четвертьфинал и по итогам соревнований попали в состав сборной России.

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