Спортсмен из Подмосковья завоевал серебро на международном турнире по гребному слалому

Подмосковный спортсмен Игорь Михайлов выиграл серебряную медаль на международном турнире по гребному слалому «Кубок сильнейших». Соревнования прошли в алтайском поселке Ярбалык.

Как сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта, спортсмен из Подмосковья выступал в дисциплине «каноэ-одиночка».

На соревнованиях Михайлов представлял областной Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и Спортивную школу олимпийского резерва по летним видам спорта, уточили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о проводимой в регионе работе по ремонту стадионов.