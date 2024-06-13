Спортсмен Московской области завоевал «серебро» на международных соревнованиях по легкой атлетике

Подмосковный спортсмен Данил Чечела занял второе место на международных соревнованиях «ATHLETICS LEAGUE» по легкой атлетике. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что он выступал в дисциплине «прыжок в длину» среди мужчин и показал результат 7 метров 51 сантиметр. Отметим, что соревнования проходили накануне в Твери. Турнир является V этапом «Королевы спорта» и IV этапом серии «Высота», в нем приняли участие 32 легкоатлета из разных регионов России и Белоруссии. Он проходил в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.