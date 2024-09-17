Спортсменка из Московской области завоевала титул чемпиона России по велоспорту

Подмосковная спортсменка Александра Ушакова завоевала титул чемпиона России по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк» среди женщин. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участница смогла обыграть представительниц Москвы и Челябинской области. В ведомстве уточнили, что состязания проходили в четыре этапа. Первый представлял собой индивидуальную гонку на время, второй и третий этапы — гонку кросс-кантри, заключительный этап — гонку-марафон. Чемпионат проводился в поселке Псебай Краснодарского края в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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