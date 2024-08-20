Спортсменка из Подмосковья завоевала бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях по дзюдо

Подмосковная спортсменка Анастасия Мороз завоевала бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юниорок до 23 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка из Ногинска разделила третью ступень пьедестала почета с Дианой Гагошидзе-Филькиной из Санкт-Петербурга. Первое место заняла спортсменка Лилия Нугаева из Саратова, второе — Анастасия Гайдук из Красноярского края. Отметим, что соревнования проходили в Санкт-Петербурге, в них приняли участие более 40 спортсменок из разных регионов России. Их провели в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.