Спортсменки из Подмосковья выиграла этап Кубка России по волейболу на снегу

Женская подмосковная команда «Заречье-Одинцово 2» стала победителями второго этапа Кубка России по волейболу на снегу в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Напоминаем, что в рамках первого этапа Кубка России волейболистки «Заречье-Одинцово 2» заняли второе место. Отмечается, что в этот раз команда обыграла «Спартак-Брянск» со счетом 2:0.

«Третий этап Кубка России пройдет в Казани совсем скоро, 23–25 февраля. Искренне болеем за «Заречье» и ждем новых побед! Удачи!» — прокомментировал депутат Государственной Думы Сергей Колунов.

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