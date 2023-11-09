Спортсменки из Подмосковья завоевали бронзу на первенстве страны по настольному теннису

Подмосковные теннисистки выиграли бронзу на первенстве России по настольному теннису среди спортсменов до двадцати двух лет, сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта.

В составе женской команды выступали теннисистки училища олимпийского резерва (УОР) № 3. В полуфинале юниоркам противостояла сборная Татарстана. Итоговый счет матча составил 1:3 в пользу спортсменок из Казани. До этого подмосковные теннисистки сенсационно обыграли сборную Москвы.

Команда юношей из Подмосковья заняла седьмое место, уточнили в ведомстве.

Соревнования проходят в спортивном комплексе «Чертаново» в Москве. Участие в них принимают свыше ста двадцати спортсменов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что до 2026 года в Московской области появится более тридцати новых спортивных объектов.