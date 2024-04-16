Спортсменки из Подмосковья завоевали четыре медали на первенстве страны по вольной борьбе

Подмосковные спортсменки завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали на первенстве России по вольной борьбе среди юниорок в возрасте до двадцати одного года, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первое место заняли Алина Шевченко и Маргарита Сарназарян. Они выступали в весовых категориях до шестидесяти восьми и до шестидесяти пяти килограммов соответственно.

Серебро у Екатерины Карпушкиной. Спортсменка выступала в весовой категории до пятидесяти трех килограммов. Бронзу в весовой категории до шестидесяти пяти килограммов завоевала Мария Ефимова.

По итогам соревнований, которые состоялись в Наро-Фоминске, сборная Подмосковья заняла третье место в общекомандном зачете. Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году в регионе обновят более десяти ДШИ и домов культуры.